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عربي-دولي

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية.. وواشنطن تفتح تحقيقا في الواقعة

Lebanon 24
07-11-2024 | 23:39
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تمكن الحوثيون صباح اليوم الجمعة الجمعة، بإسقاط ما وصفه شهود بأنها مسيّرة أميركية، في أحدث إسقاط محتمل لمسيّرة تجسس أميركية في الوقت الذي يواصلون فيه هجماتهم على ممر البحر الأحمر.

وعلم الجيش الأميركي بشأن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت والتي تظهر ما بدا أنه طائرة مشتعلة تسقط من السماء والحطام المحترق في منطقة وصفها من هم وراء الكاميرا بأنها منطقة في محافظة الجوف اليمنية.
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وقال الجيش الأميركي إنه يحقق في الحادث، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ولم يتضح على الفور طراز الطائرة التي تم إسقاطها في الفيديو الليلي منخفض الجودة.

ويمتلك الحوثيون صواريخ أرض-جو قادرة على إسقاط الطائرات مثل الصاروخ الإيراني المعروف باسم 358.(سكاي نيوز)


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