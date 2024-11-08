Advertisement

عربي-دولي

صاروخ من اليمن يُشعل صفارات الإنذار ويستنفر الدفاعات الإسرائيلية

Lebanon 24
08-11-2024 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1275175-638666475386799213.png
Doc-P-1275175-638666475386799213.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل باستخدام منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس". وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق البحر الميت والعربة عقب إطلاق الصاروخ.
Advertisement

في السياق ذاته، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق جنوب النقب والبحر الميت، مما أثار حالة من الاستنفار الأمني. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق الإنذارات في صحراء النقب وديمونا جاء نتيجة لهذا الهجوم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في منطقة البحر الميت بعد رصد إطلاق الصاروخ من اليمن، مؤكدة أن القوات الجوية تصدت بنجاح لهذا التهديد عبر منظومة "حيتس".
 
ولاحقا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن مسيّرة اخترقت الأجواء جنوب حيفا ودوت صفارات الانذار في الفريديس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:37 | 2024-11-08
00:22 | 2024-11-08
00:13 | 2024-11-08
00:07 | 2024-11-08
23:52 | 2024-11-07
23:50 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24