صاروخ من اليمن يُشعل صفارات الإنذار ويستنفر الدفاعات الإسرائيلية

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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل باستخدام منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس". وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق البحر الميت والعربة عقب إطلاق الصاروخ.في السياق ذاته، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق جنوب النقب والبحر الميت، مما أثار حالة من الاستنفار الأمني. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق الإنذارات في صحراء النقب وديمونا جاء نتيجة لهذا الهجوم.وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في منطقة البحر الميت بعد رصد إطلاق الصاروخ من اليمن، مؤكدة أن القوات الجوية تصدت بنجاح لهذا التهديد عبر منظومة "حيتس".