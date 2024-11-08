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مستشار خامنئي: على إيران وضع حد لإسرائيل

Lebanon 24
08-11-2024 | 01:09
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رغم تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي سابقا أن رد بلاده على الهجوم الجوي الإسرائيلي سيكون حاسماً وقوياً، اعتبر مستشاره علي لاريجاني، أنه لا يجب الوقوع في فخ إسرائيل.
وقال في تصريحات صحافية، أمس الخميس، إن ‏إسرائيل تسعى لنقل التوتر إلى بلاده وارتكاب مغامرات جديدة في ‏المنطقة بعد فشلها في غزة ولبنان.
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كما شدد على وجوب ألا تنجر إيران إلى "فخ إسرائيل"، معتبرا أنه يجب أن ترد بعقلانية على تل أبيب.
إلى ذلك، أضاف أنه ينبغي لإيران وضع حد لإسرائيل واتخاذ قرار سليم بشأن الرد على هجومها.
وكان المرشد الإيراني شدد السبت الماضي على أن "رد بلاده سيكون قاسياً".
بدوره، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن بلاده لا تستطيع ترك هجوم إسرائيل يمر من دون رد. (العربية)

 
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