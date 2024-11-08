صهر ترامب يستبعد الانضمام للإدارة الجديدة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم، أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، لن يعود إلى البيت الأبيض ضمن الإدارة الجديدة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين، إن كوشنر قد يقدم المشورة بشأن سياسة الشرق الأوسط. (الشرق الأوسط)

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