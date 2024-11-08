حكم قضائي أميركي يعطّل برنامجا مرتبطًا بالمهاجرين غير المسجلين

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أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس الأميركية حكماً ضد برنامج تدعمه إدارة الرئيس جو بايدن، كان يهدف لتيسير حصول المهاجرين غير المسجلين والمتزوجين من مواطنين أميركيين على الإقامة القانونية. ويعني الحكم أن نحو 500,000 شخص من الأزواج المهاجرين غير المسجلين سيواجهون إجراءات أطول للحصول على البطاقة الخضراء.البرنامج، الذي يعرف باسم "الحفاظ على تماسك الأسر"، كان من المقرر أن يسهل أيضاً حصول أبناء الزوج أو الزوجة من المواطنين الأميركيين على الجنسية. وقد تم إنشاؤه في حزيران الماضي بعد ضغوط من جماعات حقوق المهاجرين.وأوضح موقع "أكسيوس" أنه لو دخل حيز التنفيذ، لكان أزواج المواطنين الأميركيين الذين تزوجوا لمدة 10 سنوات على الأقل قد حصلوا على عملية سريعة للحصول على الوضع القانوني وكذلك الحصول على تصاريح عمل لمدة ثلاث سنوات.ورفعت تكساس و15 ولاية أخرى دعوى قضائية قائلة إن البرنامج يضر بها وسيشجع المزيد من الهجرة غير المصرح بها. (روسيا اليوم)