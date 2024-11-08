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نقل الملفات الأمنية من إدارة بايدن.. ترامب يعتمد هذه الأسماء

Lebanon 24
08-11-2024 | 01:12
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كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" عن أسماء الشخصيات التي ستشرف على نقل الملفات الأمنية، من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إلى إدارة ترامب خلال الأشهر المقبلة.

ومن بين هذه الأسماء:


الملياردير هوارد لوتنيك.
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المستشار السياسي جون مكنتي.
المسؤولة في إدارة ترامب السابقة ليندا ماكمان.
واختار ترامب رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.
وقال الملياردير الجمهوري في بيان حول أول تعيين رئيسي يقدم عليه بعد فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع: "لقد ساعدتني سوزي وايلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي".
وأضاف: "سوزي قوية وذكية ومبتكرة وتحظى عالميا بالإعجاب والاحترام. وستواصل العمل بلا كلل لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وحتى تنصيب ترامب في 20 يناير ستكون هناك فترة انتقالية من 11 أسبوعا.

ورغم أن هذه المدة تبدو طويلة إلا أنها أقل من فترة أربعة أشهر التي يسمح بها الدستور كحد أقصى لتسليم وتسلم السلطة .

وتسمى الفترة الانتقالية بين يوم ظهور نتائج الانتخابات والتنصيب بفترة "البطة العرجاء".

وبموجب القانون الأميركي سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية حتى ظهر العشرين من يناير المقبل.

بينما لا يكون للرئيس المنتخب أي صلاحيات تنفيذية حتى تسلم السلطة ،كما لا يمكنه القيام بأي زيارات خارجية خلال الفترة الانتقالية، بل يهتم بالقضايا الداخلية فقط على الرغم من حقه في لقاء ممثلي الدول الأجنبية لرسم سياسته الخارجية. (سكاي نيوز)
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