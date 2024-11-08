هاليفي: يمكن البدء بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم تدريجيا

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أعرب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الخميس، عن اعتقاده بأنه "يمكن البدء بإعادة سكان شمالي البلاد إلى منازلهم بصورة تدريجية خلال الأشهر المقبلة"، بعد أن نزحوا منها هربا من الاشتباكات مع حزب الله عبر الحدود.ولفت هاليفي خلال اجتماع مع رؤساء سلطات محلية في شمال البلاد، إلى ضرورة "الاستعداد لإعادة سكان القرى البعيدة عن السياج الأمني أولًا".واعتبر قائد الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد شيء يرمز أكثر إلى النصر من عودة آمنة للسكان إلى منازلهم".وشدد أنه "مع حدوث أي تسوية سياسية مع لبنان، فإن قواته ستكون مضطرة للرد بالنار على خروقات من قبل حزب الله".وتابع: "سنضرب البنى التحتية التي أقامها حزب الله منذ عام 2006، ولن نسمح بإعادتها". (الحرة)