اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

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اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، مخيمات بلاطة، وعسكر القديم، وعسكر الجديد، والعين، بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيمات بلاطة وعسكر القديم وعسكر الجديد، والعين بمدينة نابلس.وبين الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية للمخيمات برفقة جرافات شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في مخيم بلاطة.وأشاروا إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات ومقاومين فلسطينيين، كما فتش الجيش بعض المنازل قبل انسحابه، دون أن يبلغ عن اعتقالات. (الأناضول)