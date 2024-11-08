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عربي-دولي

وصف المستشار الألماني بـ"الأحمق".. ماسك يثير الجدل مجددًا

Lebanon 24
08-11-2024 | 02:36
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في خضم التوقعات بتعيينه ضمن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المقبلة، فتح الملياردير إيلون ماسك جبهات جديدة من الجدل على منصة إكس التي يملكها، حيث وجه انتقاداً لاذعاً للمستشار الألماني أولاف شولتس.
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وفي تعليق مثير باللغة الألمانية، كتب ماسك على حسابه، الخميس، واصفاً شولتس بـ"الأحمق"، رداً على منشور تناول الأزمة السياسية التي تشهدها ألمانيا و"انهيار الحكومة الاشتراكية". ومع ذلك، عاد ماسك لاحقاً لتوضيح أن التعليق لم يكن موجهاً إلى المستشار الألماني شخصياً.
 
هذا وفتح ماسك على ما يبدو جبهة أخرى أيضا، ولكن هذه المرة ضد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو. إذ كتب في تعليق على حسابه في إكس أيضاً رداً على أحد المستخدمين الذي طالبه بمساعدة كندا على التخلص من ترودو: "سيرحل في الانتخابات المقبلة" أي بعد 11 شهراً. (العربية)
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