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عربي-دولي
بيسكوف: يجب التحقق من صحة الأنباء حول نية فنلندا نشر طائرات استطلاع أطلسية على أراضيها
Lebanon 24
08-11-2024
|
03:23
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أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى ضرورة التحقق من صحة الأنباء حول نية هلسنكي مطالبة "الناتو" بنشر طائرات استطلاع بلا طيار على أراضيها لمراقبة الحدود مع روسيا.
وذكر أن "أي قاعدة لهذا النوع من الطائرات ستكون عنصرا من عناصر البنية التحتية العسكرية الأطلسية التي تعهدت هلسنكي بعدم استقبالها على أراضيها".
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وفي تعليقه على تقارير وسائل الإعلام الفنلندية بهذا الشأن قال : "علينا التحقق من صحة هذه الأنباء".
وأضاف: "إذا كنتم تتذكرون التصريحات ففي لحظة انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"، قالوا إن فنلندا لن تستقبل أي عناصر في البنية التحتية العسكرية قرب حدودنا. وأي قاعدة من هذا النوع ستكون عنصرا في البنية التحتية للناتو على حدودنا". (روسيا اليوم)
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