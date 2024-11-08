بريطانيا.. ولي العهد يتحدث عن "أقسى سنة" في حياته

Advertisement

قال ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، إن العام المنصرم كان "الأصعب" في حياته، بعد مرور العائلة المالكة بفترة عصيبة شخص خلالها الأطباء إصابة والده الملك تشارلز وزوجته كيت بالسرطان.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ووسائل إعلامية بريطانية أخرى، أن الأمير وليام تحدث في نهاية زيارته لجنوب أفريقيا، عن كيفية موازنته بين واجباته كفرد من العائلة المالكة وبين وقت الأسرة.وأوضح عند سؤاله عن العام المنصرم: "بصراحة؟ كان عاما مروعا. أظن أنه كان أصعب عام في حياتي"، حسب وكالة رويترز.تم الكشف في بريطانيا، الجمعة، عن أول صندوق بريد عمودي أحمر يحمل رمز الملك تشارلز، في استمرار لتقليد يعود تاريخه إلى ما يقرب من 175 عاما.ويتلقى الملك تشارلز، علاجا للسرطان الذي تبينت إصابته به في فبراير الماضي ، غير أنه سافر في الآونة الأخيرة إلى أستراليا وساموا.أما كيت زوجة الأمير وليام، البالغة من العمر 42 عاما، فخضعت لعلاج كيماوي وقائي من السرطان هذا العام، الذي سبق أن وصفته بأنه "صعب للغاية" على العائلة.واستضاف وليام احتفالية الجوائز السنوية "إيرث شوت" في جنوب أفريقيا، من دون زوجته كيت، التي لا تزال تتعافى من تأثير علاجها الكيماوي، موضحا أنها "بحالة جيدة". (الحرة)