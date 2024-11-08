رجحت صحيفة "الغارديان" بنسبة 90-95% أن يفضّل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد الضغط على كييف بدلا من تهديد روسيا لحل نزاع أوكرانيا.





وكتبت الصحيفة: "هناك فرصة بنسبة 5% إلى 10% أن يهدد هذا "الرجل المفاجئ وهو الرئيس الأميركي السابع والأربعين، بزيادة الدعم لأوكرانيا لدفع (روسيا) للتوصل إلى اتفاق سلام... ومع ذلك، فهناك فرصة بنسبة %90 إلى 95% أنه سيفعل بالضبط ما قاله أكثر من مرة وسيحاول إنهاء الحرب من خلال فرض تسوية على أوكرانيا".

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واعتبرت أن أوكرانيا ستصبح على الأرجح "الضحية الأولى" لدونالد ترامب بعد عودته إلى السلطة في الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق وعد ترامب بأنه سيتمكن من تحقيق تسوية النزاع الأوكراني من خلال مفاوضات خلال يوم واحد. وانتقد ترامب النهج الأميركي في التعامل مع النزاع في أوكرانيا، وانتقد أيضا فلاديمير زيلينسكي، واصفا إياه بـ "البائع".

وأعلنت روسيا أكثر من مرة أن النزاع الأوكراني مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط. (روسيا اليوم)