Advertisement

عربي-دولي

لحل نزاع أوكرانيا... ترامب سيضغط على كييف بدلا من تهديد روسيا

Lebanon 24
08-11-2024 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1275308-638666626222551708.jpg
Doc-P-1275308-638666626222551708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رجحت صحيفة "الغارديان" بنسبة 90-95% أن يفضّل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد الضغط على كييف بدلا من تهديد روسيا لحل نزاع أوكرانيا.


وكتبت الصحيفة: "هناك فرصة بنسبة 5% إلى 10% أن يهدد هذا "الرجل المفاجئ وهو الرئيس الأميركي السابع والأربعين، بزيادة الدعم لأوكرانيا لدفع (روسيا) للتوصل إلى اتفاق سلام... ومع ذلك، فهناك فرصة بنسبة %90 إلى 95% أنه سيفعل بالضبط ما قاله أكثر من مرة وسيحاول إنهاء الحرب من خلال فرض تسوية على أوكرانيا".
Advertisement
واعتبرت أن أوكرانيا ستصبح على الأرجح "الضحية الأولى" لدونالد ترامب بعد عودته إلى السلطة في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق وعد ترامب بأنه سيتمكن من تحقيق تسوية النزاع الأوكراني من خلال مفاوضات خلال يوم واحد. وانتقد ترامب النهج الأميركي في التعامل مع النزاع في أوكرانيا، وانتقد أيضا فلاديمير زيلينسكي، واصفا إياه بـ "البائع".
وأعلنت روسيا أكثر من مرة أن النزاع الأوكراني مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بمثل هذا الحل البسيط. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2024-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2024-11-08
05:38 | 2024-11-08
05:34 | 2024-11-08
05:28 | 2024-11-08
05:22 | 2024-11-08
04:56 | 2024-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24