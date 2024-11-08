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مستشار خامنئي يحذر من "رد غير مدروس" على إسرائيل

Lebanon 24
08-11-2024 | 05:28
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حذر علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، من أي رد "غير مدروس" على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران الشهر الماضي.

وقال لاريجاني للتلفزيون الرسمي مساء الخميس إن "إسرائيل تهدف لنقل النزاع إلى إيران. علينا التصرف بحكمة لتجنّب الوقوع في هذا الفخ وعدم الرد بشكل غير مدروس"، وفق ما ذكرت فرانس برس.
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وأضاف لاريجاني أن "تحرّكاتنا وردود فعلنا محددة استراتيجيا لذا علينا تجنّب أي ردود عاطفية أو غير مدروسة وأن نبقى عقلانيين بالكامل".

وضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع عسكرية في إيران في 26 تشرين الأول ردا على هجوم صاروخي إيراني كبير استهدف إسرائيل مطلع الشهر ذاته.

وأعلنت إيران أنها أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل في الأول من تشرين الأول ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى جانب قيادي في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية جنوب بيروت ومدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية في طهران نسبت إلى إسرائيل.

وبعدما ردّت إسرائيل، حذّرت إيران من القيام بأي خطوة للرد، لكن طهران تعهّدت بالرد.

وأفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن من شأن وقف محتمل لإطلاق النار بين حلفاء إيران وإسرائيل أن يؤثر على رد طهران على الضربات الإسرائيلي.
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