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إقتصاد

الصين تقرّ قانونا جديداً بشأن الطاقة

Lebanon 24
08-11-2024 | 06:24
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أقرّت الصين قانونا جديدا للطاقة "لتعزيز الحياد الكربوني".

وأوردت وكالة "شينخوا" أن المسؤولين "صوتوا لتمرير" هذا القانون، مشيرة إلى أنه "سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون".

ويهدف هذا القانون إلى "تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع" وفق "شينخوا". (سكاي نيوز)
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