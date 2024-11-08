الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب

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أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليوم الجمعة استهداف قاعدة عسكرية اسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي وإسقاط مسيرة أمريكية "MQ9" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان: "إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه".وأضاف: "ونجحت الدفاعات الجوية في إسقاط طائرة أميركية نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواءِ محافظة الجوف فجر اليومِ الجمعة".وتابع "وبهذا يرتفع عدد الطائرات الأميركية التي نجحت الدفاعات الجويةُ اليمنية في إسقاطها من هذا النوع إلى 12 طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لمعركةِ طوفان الأقصى".وأكدت القوات المسلحة التابعة للحوثيين "استمرارها في إسناد الشعبين الفلسطينيّ واللبنانيّ باستمرار فرض الحصار البحريّ على العدوّ الإسرائيليّ وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأنّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ ورفع الحصارِ عن قطاعِ غزة وكذلك وقفُ العدوان على لبنان".