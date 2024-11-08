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عربي-دولي
معلومات جديدة تكشف عن محاولة اغتيال ترامب.. من هم المتهمون؟
Lebanon 24
08-11-2024
|
13:13
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أعلنت وكالة "اسوشيتد برس" أن "وزارة العدل الأميركية وجهت اتهامات جنائية لمسؤول بالحرس الثوري الإيراني يدعى فرجاد شاكرى بتهمة التخطيط لاغتيال ترامب في أيلول الماضي".
من جهتها، كشفت شبكة "abc news" الأميركية، عن "توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في خطة مزعومة مرتبطة بإيران، لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وناشطة إيرانية أميركية واثنين من اليهود الأميركيين الذين يعيشون في نيويورك، وفقا لشكوى جنائية تم الكشف عنها اليوم الجمعة في نيويورك".
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واشارت الى أنه "وفقا لوزارة العدل الأميركية، فإن فرهاد شاكري وكارلايل ريفيرا وجوناثان لودهولت متهمون بالقتل مقابل أجر. تم القبض على ريفيرا ولودهولت، بينما يُعتقد أن شاكري، الذي وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه "أصل" للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، موجود في طهران".
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