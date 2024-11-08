"شنيعة".. كيف علق بايدن على هجمات أمستردام؟

The Antisemitic attacks on Israeli soccer fans in Amsterdam are despicable and echo dark moments in history when Jews were persecuted.



We've been in touch with Israeli and Dutch officials and appreciate Dutch authorities’ commitment to holding the perpetrators accountable.



We… — President Biden (@POTUS) November 8, 2024 Advertisement

وأضاف بايدن في منشور على "إكس" أن "الولايات المتحدة على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والهولنديين، ونقدر التزام السلطات الهولندية بمحاسبة الجناة".وتابع: "يجب علينا محاربة معاداة السامية بلا هوادة أينما ظهرت".واندلعت مواجهات بين مؤيدين للفلسطينيين ومشجعين إسرائيليين في العاصمة الهولندية ليل الخميس بعد مباراة بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، إن جميع المصابين في هجمات أمستردام خرجوا من مشافي المدينة.وسيتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، جدعون ساعر، إلى أمستردام لغرض "زيارة دبلوماسية عاجلة" بعد المواجهات.وأفادت الوزارة أنه "في ضوء الأحداث الخطرة، يتوجه وزير الخارجية جدعون ساعر بعد قليل إلى هولندا في زيارة دبلوماسية عاجلة".وقالت شرطة أمستردام إنها اعتقلت 62 مشتبها بهم بعد تعرض مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم لهجوم ممن وصفتهم رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما "بفرق كر وفر معادية للسامية".وذكرت هالسما أن "مجرمين معادين للسامية هاجموا زائرين لمدينتنا واعتدوا عليهم في عمليات كر وفر"، مضيفة أن الجناة تمكنوا من الإفلات من الشرطة التي كانت منتشرة بأعداد كبيرة.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل شرطة مكافحة الشغب في اشتباكات ردد فيها بعض المهاجمين عبارات معادية لإسرائيل.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن أمر إرسال الطائرتين جاء بعد "واقعة عنيفة للغاية" استهدفت مواطنين إسرائيليين في أعقاب المباراة بين فريقي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب. ويوصف أياكس أمستردام عادة بأنه ناد يهودي.وزادت الحوادث المعادية للسامية في هولندا منذ أن شنت إسرائيل هجومها على غزة بعد هجوم لحركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر العام الماضي، وأبلغت العديد من المنظمات والمدارس اليهودية عن تلقيها تهديدات ورسائل كراهية.