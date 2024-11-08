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وجاء في منشور الصحيفة: "منذ أن فاز ترامب في الانتخابات، أجرى محادثات مع عدد من قادة الاتحاد الأوروبي".وقالت مصادر مطلعة على هذه المحادثات للصحيفة، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أحد هؤلاء القادة، طالب خلال مكالمة استغرقت 25 دقيقة، بأن يسعى ترامب لضمان أن تفضي أي عملية دبلوماسية مع روسيا حول أوكرانيا إلى تنازلات حقيقية من الكرملين".وأضافت المصادر: "إلا أن ترامب أبدى موقفا غير حاسم فيما يخص القضية الأوكرانية وتصرف بشكل مرواغ خلال محادثاته، حيث اكتفى بالاستماع وطرح الأسئلة".وفي وقت سابق، كشفت الصحيفة عن خطط فريق ترامب لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن مستشاريه يريدون إنشاء منطقة منزوعة السلاح بطول 1.3 ألف كيلومتر على طول خط المواجهة، دون أن ترسل الولايات المتحدة قوات لحفظ السلام تابعة لها إلى هناك.ويتعين على أوكرانيا، بحسب الخطة، أن تلتزم بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لمدة 20 عاما على الأقل، مقابل أن تقوم واشنطن بتزويد كييف بالأسلحة لمنع استئناف الصراع في المستقبل، حسبما ذكرت الصحيفة.فيما رجحت صحيفة "الغارديان" البريطانية بنسبة 90-95% أن يفضّل ترامب الضغط على كييف بدلا من تهديد روسيا لحل نزاع أوكرانيا.وكتبت الصحيفة: "هناك فرصة بنسبة 5% إلى 10% أن يهدد هذا "الرجل المفاجئ وهو الرئيس الأمريكي السابع والأربعين، بزيادة الدعم لأوكرانيا لدفع روسيا إلى التوصل إلى اتفاق سلام.. ومع ذلك، هناك فرصة بنسبة %90 إلى 95% ليفعل بالضبط ما قاله أكثر من مرة وسيحاول إنهاء الحرب من خلال فرض تسوية على أوكرانيا".واعتبرت "الغارديان" أن أوكرانيا ستصبح على الأرجح "الضحية الأولى" لدونالد ترامب بعد عودته إلى رأس السلطة في الولايات المتحدة.وكان ترامب قد وعد بأنه سيتمكن من تحقيق تسوية النزاع الأوكراني من خلال مفاوضات خلال يوم واحد. وانتقد نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع النزاع في أوكرانيا، وأن كييف نهبت الولايات المتحدة بحصولها على أسلحة بمليارات الدولارات مجانا، وانتقد أيضا فلاديمير زيلينسكي، واصفا إياه بـ "التاجر".وأعلنت روسيا أكثر من مرة أن النزاع الأوكراني مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها مثل هذا الحل البسيط.يذكر أنه يوم الأربعاء الماضي، أُعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بجميع الولايات الرئيسية.وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فاز ترامب بـ 295 صوتا انتخابيا متجاوزا الـ270 صوتا المطلوبة. (روسيا اليوم)