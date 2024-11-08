إسرائيل تضرب محيط حلب

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية السبت، بأن قصفاً إسرائيلياً طال محيط مدينة السفيرة في ريف حلب.وأشارت الوكالة إلى معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي على محيط المدينة.بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع الغارات، وقال إن ضربات إسرائيلية استهدفت معامل للصناعات العسكرية والبحوث العلمية، التابعة للجيش السوري في مدينة السفيرة.كما تابع أن تلك المقرات يوجد فيها عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية لطهران.