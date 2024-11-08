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عربي-دولي

انفجارات عنيفة.. هجوم إسرائيلي ليلا يستهدف مواقع سورية في ريفي حلب وإدلب

Lebanon 24
08-11-2024 | 23:17
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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، انه سمع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

ولاحقا، قالت وكالة الأنباء السورية إنه في "حوالي الساعة 00:45، بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".
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وكانت تقارير ذكرت أنه وقعت انفجارات عنيفة، يرجح أنها ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية، على منطقة معامل الدفاع في السفيرة بريف حلب الشرقي.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن ‏قصفا إسرائيليا استهدف مركز البحوث العلمية السورية ومعامل الدفاع للجيش العربي السوري بمحيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.(سكاي نيوز)

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