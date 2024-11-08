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أثرت في السفن والطائرات المدنية.. بيونغ يانغ شنت هجمات تشويش على نظام "جي بي إس"

Lebanon 24
08-11-2024 | 23:41
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أكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" يومي الجمعة والسبت، وهي عملية مستمرة تؤثر في عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.
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وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن "كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في هايجو وكايسونغ أمس واليوم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضافت الهيئة أن سفنا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد "بعض الاضطرابات التشغيلية" نتيجة لذلك.

يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين، حيث قامت بيونغيانغ بإجراء تجارب صاروخية، فيما تواصل كوريا الجنوبية اتهام جارتها الشمالية بإرسال قوات إلى المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرا، استعرضت كوريا الشمالية قوتها العسكرية باختبار صاروخ باليستي جديد ضخم عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-19"، وسط تنديد دولي بنشر قوات لها لمساعدة روسيا في أوكرانيا.(سكاي نيوز)

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