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عربي-دولي

تحذير ايراني جديد: إذا توسعت الحرب بالمنطقة فقد تطال العالم

Lebanon 24
09-11-2024 | 02:53
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مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على لبنان، وسط تصاعد التوتر الإقليمي أيضا، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التحذير من توسع الحرب في المنطقة، مؤكدا في آن وقوف بلاده مع حزب الله وحماس.

وشدد في تصريحات، اليوم السبت، بالذكرى الأربعين لاغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، على أن وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى لبنان يجب أن يكونا أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي.
كما أشار في الوقت عينه إلى أن بلاده" تقف مع الشعبين اللبناني والفلسطيني وتدعم حقهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
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توسع الحرب
إلى ذلك، حذر من أنه "إذا توسعت الحرب فلن تنحصر في غرب آسيا بل يمكن أن تمتد إلى مختلف دول العالم"، وفق تعبيره.

وكانت إيران كررت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية على لسان عدد من مسؤوليها، التنبيه من توسع الصراع إلى المنطقة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وحماس في قطاع غزة إلى حرب أشمل وأوسع، لاسيما بعد الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.
كما توعدت بالرد على الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي طال 3 مواقع عسكرية داخل البلاد أواخر الشهر الماضي. وأكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الرد سيكون قاسياً.

في حين ألمح عراقجي لاحقا إلى أن الرد سيكون محسوباً ودقيقاً في الوقت والزمان المناسبين.

في حين حذرت الولايات المتحدة من هذا الرد، مؤكدة عدم قدرتها على لجم الردود الإسرائيلية، وفق ما أفاد الأسبوع الماضي عدد من المسؤولين الأميركيين.
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