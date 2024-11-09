23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
15
o
بعلبك
3
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هولندا تحقق في "إشارات تحذيرية من إسرائيل" بشأن أحداث أمستردام
Lebanon 24
09-11-2024
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل في رسالة إلى البرلمان، إن الحكومة تجري تحقيقا في احتمالية ورود إشارات تحذيرية من إسرائيل لم يتم الانتباه إليها، تتعلق بالأحداث التي أدت إلى هجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام.
Advertisement
وتتعلق الواقعة بمشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، الذين كانوا في العاصمة الهولندية لحضور مباراة أمام أياكس أمستردام.
وقال فان فيل في رسالة بعث بها في وقت متأخر من مساء الجمعة: "لا يزال التحقيق جاريا بشأن إشارات تحذيرية محتملة من إسرائيل".
وأصيب 5 على الأقل خلال الهجوم الذي وقع مساء الخميس وتلقوا العلاج في المستشفى، وخرجوا منه جميعا الجمعة.
وقالت الشرطة، السبت، إن 4 أشخاص ما زالوا قيد الاحتجاز من إجمالي 63 شخصا تم القبض عليهم في البداية.
وقال فان فيل: "النيابة العامة أكدت أنها تهدف إلى تطبيق العدالة السريعة قدر الإمكان. الأولوية المطلقة هي تحديد هوية كل مشتبه به".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"أنا متزوج": ابن راغب علامة يُفاجئ والده بهذا السر.. شاهدوا ردة فعل الأخير (فيديو)
Lebanon 24
"أنا متزوج": ابن راغب علامة يُفاجئ والده بهذا السر.. شاهدوا ردة فعل الأخير (فيديو)
01:00 | 2024-11-09
09/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يؤبرني".. ممثلة عربية شهيرة تتغزل بسياسي لبناني (فيديو)
Lebanon 24
"يؤبرني".. ممثلة عربية شهيرة تتغزل بسياسي لبناني (فيديو)
04:15 | 2024-11-09
09/11/2024 04:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما قاله ترامب لهوكشتاين بشأن لبنان.. معلومة تكشف
Lebanon 24
إليكم ما قاله ترامب لهوكشتاين بشأن لبنان.. معلومة تكشف
13:24 | 2024-11-08
08/11/2024 01:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قوي سُمع في بيروت.. خبرٌ يكشف سببه
Lebanon 24
صوتٌ قوي سُمع في بيروت.. خبرٌ يكشف سببه
14:31 | 2024-11-08
08/11/2024 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لعمليّة سطو مسلح داخل مطعم لبناني.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لعمليّة سطو مسلح داخل مطعم لبناني.. شاهدوه!
12:56 | 2024-11-08
08/11/2024 12:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:40 | 2024-11-09
فاز بنيفادا... ترامب يقترب من اكتساح الولايات المتأرجحة
10:00 | 2024-11-09
5 أسباب قادت إلى فوز ترامب.. ما هي؟
09:59 | 2024-11-09
كيف علّقت حركة حماس على أنباء طردها من قطر؟
09:50 | 2024-11-09
قطر تنسحب من دور الوسيط في مفاوضات غزة.. ما السبب؟
09:01 | 2024-11-09
حمدوك يحذر من "حرب أهلية" في السودان
08:51 | 2024-11-09
زواج القاصرات في مصر.. الأرقام الحقيقية تخالف البيانات الرسمية
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
09/11/2024 17:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
09/11/2024 17:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
09/11/2024 17:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24