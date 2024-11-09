هولندا تحقق في "إشارات تحذيرية من إسرائيل" بشأن أحداث أمستردام

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قال وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل في رسالة إلى البرلمان، إن الحكومة تجري تحقيقا في احتمالية ورود إشارات تحذيرية من إسرائيل لم يتم الانتباه إليها، تتعلق بالأحداث التي أدت إلى هجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام.وتتعلق الواقعة بمشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، الذين كانوا في العاصمة الهولندية لحضور مباراة أمام أياكس أمستردام.وقال فان فيل في رسالة بعث بها في وقت متأخر من مساء الجمعة: "لا يزال التحقيق جاريا بشأن إشارات تحذيرية محتملة من إسرائيل".وأصيب 5 على الأقل خلال الهجوم الذي وقع مساء الخميس وتلقوا العلاج في المستشفى، وخرجوا منه جميعا الجمعة.وقالت الشرطة، السبت، إن 4 أشخاص ما زالوا قيد الاحتجاز من إجمالي 63 شخصا تم القبض عليهم في البداية.وقال فان فيل: "النيابة العامة أكدت أنها تهدف إلى تطبيق العدالة السريعة قدر الإمكان. الأولوية المطلقة هي تحديد هوية كل مشتبه به".