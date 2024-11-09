العراق يشدد على رفضه استخدام أراضيه في هجمات ضد إيران أو أي دولة أخرى

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وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن "الأعرجي استقبل الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى بور وبحثا سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود. كما ناقشا استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب".وكانت الحكومة العراقية أكدت في بيان، الخميس الماضي، أن أراضيها لن تُستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود".كما نفت ما تم تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل، واعتبرت أنها "ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه". (العربية)