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عربي-دولي

العراق يشدد على رفضه استخدام أراضيه في هجمات ضد إيران أو أي دولة أخرى

Lebanon 24
09-11-2024 | 08:23
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شدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، على موقف بلاده الرافض وبشدة لاستخدام الأجواء العراقية للتجاوز على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن "الأعرجي استقبل الملحق العسكري الإيراني في بغداد، اللواء مجيد قلى بور وبحثا سبل تعزيز أمن واستقرار البلدين، وتفعيل مذكرات التفاهم لضبط الحدود. كما ناقشا استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب".
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وكانت الحكومة العراقية أكدت في بيان، الخميس الماضي، أن أراضيها لن تُستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود".

كما نفت ما تم تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل، واعتبرت أنها "ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه". (العربية) 
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