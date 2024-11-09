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عربي-دولي

قطر تنسحب من دور الوسيط في مفاوضات غزة.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-11-2024 | 09:50
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قال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حماس أن مكتبها في الدوحة "لم يعد يخدم الغرض منه".
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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه". (الوكالة الوطنية) 
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