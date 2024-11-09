قطر تنسحب من دور الوسيط في مفاوضات غزة.. ما السبب؟

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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه". (الوكالة الوطنية)