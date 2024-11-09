كيف علّقت حركة حماس على أنباء طردها من قطر؟

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نفت حركة حماس الأنباء التي تحدثت عن طردها من قطر، واعتبرت أن هذه الأنباء تصب في مجال "التكتيك والضغط"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.ووفقا لشبكة "سي إن إن"، فقد قال مسؤول كبير في حركة حماس إن التقارير التي تحدثت عن موافقة قطر على طرد مسؤولي حماس من الدوحة "لا أساس لها من الصحة" و"تكتيك ضغط".وقال المسؤول في حماس لشبكة سي إن إن اليوم السبت: "ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناءً على طلب أميركي ليس له أساس وهو مجرد تكتيك ضغط. وقد تكرر هذا دون أي دليل".وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن واشنطن أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا.وأضاف المسؤول أن الطلب الأميركي جاء بعدما رفضت حماس خلال الأسابيع الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.وكشف أن مسؤولين قطريين قدموا هذا الطلب لقادة حماس قبل 10 أيام.