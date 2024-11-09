Advertisement

عربي-دولي

كيف علّقت حركة حماس على أنباء طردها من قطر؟

Lebanon 24
09-11-2024 | 09:59
A-
A+
Doc-P-1275811-638667688680206889.jpg
Doc-P-1275811-638667688680206889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

نفت حركة حماس الأنباء التي تحدثت عن طردها من قطر، واعتبرت أن هذه الأنباء تصب في مجال "التكتيك والضغط"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، فقد قال مسؤول كبير في حركة حماس إن التقارير التي تحدثت عن موافقة قطر على طرد مسؤولي حماس من الدوحة "لا أساس لها من الصحة" و"تكتيك ضغط".
Advertisement

وقال المسؤول في حماس لشبكة سي إن إن اليوم السبت: "ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناءً على طلب أميركي ليس له أساس وهو مجرد تكتيك ضغط. وقد تكرر هذا دون أي دليل".

 وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن واشنطن أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا.

وأضاف المسؤول أن الطلب الأميركي جاء بعدما رفضت حماس خلال الأسابيع الماضية أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.

وكشف أن مسؤولين قطريين قدموا هذا الطلب لقادة حماس قبل 10 أيام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:40 | 2024-11-09
10:00 | 2024-11-09
09:50 | 2024-11-09
09:01 | 2024-11-09
08:51 | 2024-11-09
08:23 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24