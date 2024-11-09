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عربي-دولي
فاز بنيفادا... ترامب يقترب من اكتساح الولايات المتأرجحة
Lebanon 24
09-11-2024
|
10:40
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فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية نيفادا، حيث حصل على 50.7 بالمئة من الأصوات مقابل 47.4 بالمئة لمنافسته كامالا هاريس، في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وبهذا عزز ترامب تفوقه على هاريس وفوزه بانتخابات الرئاسة، كما اقترب الرئيس السابق من اكتساح كامل الولايات المتأرجحة.
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وتعد نتيجة نيفادا معاكسة لما حدث في الولاية التي دعمت الرئيس الأميركي جو بايدن، في انتخابات عام 2020.
وحصل ترامب بالفعل على التصويت الشعبي، و301 صوتا انتخابيا مقابل 226 لهاريس، وأصبح على بعد ولاية واحدة من اكتساح الولايات السبع المتأرجحة، وتوجيه ضربة قوية للديمقراطيين.
ولم يتم الإعلان بعد عن نتيجة السباق في أريزونا، حيث يتقدم ترامب اعتبارا من وقت مبكر من السبت.
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