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غارات على معسكرات ومخازن أسلحة في صنعاء

Lebanon 24
09-11-2024 | 14:07
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تعرضت معسكرات ومخازن أسلحة في صنعاء لغارات، ليل السبت.

وأوضح أن 3 غارات استهدفت منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين في صنعاء.


وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين إن صنعاء تعرضت لـ"قصف أميركي بريطاني"، حيث سمع "دوي انفجارات قوية" في العاصمة اليمنية. (سكاي نيوز)
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