غارات على معسكرات ومخازن أسلحة في صنعاء

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تعرضت معسكرات ومخازن أسلحة في صنعاء لغارات، ليل السبت.وأوضح أن 3 غارات استهدفت منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين في صنعاء.وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين إن صنعاء تعرضت لـ"قصف أميركي بريطاني"، حيث سمع "دوي انفجارات قوية" في العاصمة اليمنية. (سكاي نيوز)