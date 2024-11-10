بعد أن صوتت ولاية أريزونا له.. ترامب فاز بكل الولايات المتأرجحة

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فاز دونالد ترامب بولاية أريزونا في إطار الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا الأسبوع، ليكمل اكتساح الجمهوريين لكل الولايات السبع المتأرجحة.وبعد أربعة أيام من فرز الأصوات في هذه الولاية الجنوبية الغربية التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصل إسباني، توقعت شبكة "سي إن إن" CNN و"إن بي سي" NBC حصول ترامب على 11 صوتا انتخابيا.ويتكون المجمع الانتخابي حالياً من 538 مندوباً، وليفوز المرشح الرئاسي، لا بد من حصوله على أغلبية بـ 270 صوتا من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.وقد حصل دونالد ترامب على 312 صوتاً مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.