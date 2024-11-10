أوكرانيا تشنّ أكبر هجوم بطائرات مسيّرة على موسكو حتى الآن!

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أطلقت أوكرانيا ما لا يقل عن 25 طائرة مسيّرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد، في أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة على المدينة حتى الآن، مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات العاصمة مؤقتا.ووفقا لرئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، فقد اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 25 طائرة مسيّرة كانت تستهدف موسكو ومنطقتها خلال ليل السبت وصباح الأحد.وكتب سوبيانين بداية على تلغرام "الى الآن، تمّ إسقاط 22 طائرة مسيّرة كانت متجهة الى موسكو"، قبل أن يضيف "في المجموع، تمّ إسقاط 25 مسيّرة".وهذا من أكبر الهجمات بالمسيّرات على العاصمة الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022.من ناحية ثانية، وعلى الصعيد ذاته، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، 23 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية 23 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، معظمها في مقاطعة بريانسك.وأشارت الوزارة إلى أن المسيّرات الـ23، تم إسقاط 17 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك. (سكاي نيوز)