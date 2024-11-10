حادثة مُرعبة جدّاً... رمى زوجته الحامل من الطابق الرابع وحاول حرق جثتها!

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ألقى جزائري زوجته من الطابق الرابع في ولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائر.وعلى الرغم من أنها لفظت أنفاسها على الفور، إلا أنّه نزل مسرعا لإحراق جثتها، لكن الجيران منعوه من ذلك. (العربية)