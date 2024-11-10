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إقتصاد

الصين وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون في قطاعات رئيسيّة

Lebanon 24
10-11-2024 | 06:46
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ذكر بيان مشترك أن الصين وإندونيسيا اتفقتا على تعزيز التعاون في قطاعات رئيسية، بينها الليثيوم ومركبات الطاقة الجديدة والطاقة الصديقة للبيئة والسياحة.

وصدر البيان عقب اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي يزور الصين حتى العاشر من تشرين الثاني، وهي أول دولة يزورها منذ توليه منصبه الشهر الماضي. (سكاي نيوز)
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