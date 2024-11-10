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عربي-دولي
بعد فوز ترامب.. رئيس برلمان ايران: لا يؤثر علينا
Lebanon 24
10-11-2024
|
08:30
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علق رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف على الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة، التي فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
واعتبر قاليباف أن "ذهاب ومجيء رؤساء الدول الأخرى لا يؤثر على قدرة إيران في تأمين مصالحها".
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ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن قاليباف قوله خلال كلمة له في الجلسة العامة لمجلس الشورى، الاحد، إن "هناك اختلافات كبيرة في طريقة العداء للأشخاص الذين يتم انتخابهم رئيسا للولايات المتحدة، لكن النقطة الأساسية هي أن ما يحدد سلوك العدو تجاهنا هو القوة الوطنية والأداء المقتدر وحنكة إيران المستندة على أساس نهج العقلانية الثورية".
وأضاف أن "العنصر الأساسي للقوة الوطنية لإيران تتمثل بالشعب، الذي يمكنه استثمار القدرات المحلية وإرساء أسس متينة للاقتدار الوطني في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، انطلاقا من الإيمان بالسنن الإلهية".
وأكد رئيس السلطة التشريعية على أن "استقلالية العمل وتجنب التبعية للدول الأجنبية هو المبدأ الأساسي لإيران"، مضيفا أن "مجيء وذهاب رؤساء الدول الأخرى لا يؤثر على قدرة بلادنا في تأمين مصالحها، ما دمنا نعتمد على القوة الداخلية والفكر والإرادة الإيرانية".
(سكاي نيوز)
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