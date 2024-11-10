أردوغان: سنكمل الحلقات الناقصة للحزام الأمني على حدودنا الجنوبية

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستكمل في الفترة المقبلة الحلقات الناقصة للحزام الأمني على حدودها الجنوبية.جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، خلال فعالية أقيمت في العاصمة أنقرة، لإحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.وقال أردوغان: "أحبطنا بقدر كبير محاولة تطويق بلادنا من حدودها الجنوبية من خلال العمليات التي نفذناها والمناطق الآمنة التي أنشأناها".وأضاف: "سنكمل في الفترة المقبلة الحلقات الناقصة للمنطقة الآمنة التي أنشأناها على طول حدودنا".وأوضح أن تركيا ستقطع بذلك أي اتصال بين التنظيمات الإرهابية وحدود البلاد.وتابع: "بالتالي سنعطل إلى الأبد اللعبة المستمرة منذ 40 عاما التي يمارسها الإمبرياليون وعملاؤهم في منطقتنا، الذين يوجهون خارطة الطريق السياسية والاقتصادية لبلادنا كما يحلو لهم من خلال التنظيمات الإرهابية". (الأناضول)