إنفجارات تهزّ سوريا... ومشاهد تُوثّق ما حصل هناك (فيديو)

#عاجل | قصف إسرائيلي يستهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق.#وكالة_سنا #سورية #دمشق pic.twitter.com/l72b9kfox5
— الوكالة السورية للأنباء - سنا (@syrianewsag) November 10, 2024
#عاجل | قصف إسرائيلي يستهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق.#وكالة_سنا #سورية #دمشق pic.twitter.com/l72b9kfox5
اللحظات الأولى بعد قصف ا.لـ.ا.حـ.تـ.لـ.ا.ل شقة سكنية داخل بناية بمحيط منطقة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية #دمشق pic.twitter.com/yOorIYPLTq
— قناة العالم (@v_alalamnews) November 10, 2024
اللحظات الأولى بعد قصف ا.لـ.ا.حـ.تـ.لـ.ا.ل شقة سكنية داخل بناية بمحيط منطقة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية #دمشق pic.twitter.com/yOorIYPLTq