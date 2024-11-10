إنفجارات تهزّ سوريا... ومشاهد تُوثّق ما حصل هناك (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السوريّة "سانا" عن سماع دوي انفجارات في مُحيط دمشق.

وتحدثت وسائل إعلام سوريّة أنّ غارات إسرائيليّة استهدفت مبنى سكنيّاً في منطقة السيّدة زينب في ريف دمشق.

وأشارت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 في حصيلة غير نهائيّة للغارة الإسرائيلية.