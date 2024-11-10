غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ401 على القطاع إلى 43.603 شهيد، و102.929 مصابا.وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 جازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 51 شهيد و164 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.وتوجه مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية اليوم بنداء عاجل لتوفير الإمدادات الأساسية وخدمات الإسعاف ورفع الحصار عن شمال غزة، الذي يخضع لحصار القوات الإسرائيلية منذ أكثر من شهر.