Advertisement

عربي-دولي

بسبب الحرب.. أزمة داخل الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
10-11-2024 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1276185-638668573032905568.jpg
Doc-P-1276185-638668573032905568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى الجنود وينقصه الآلاف منهم بسبب مقتلهم أو تعرضهم للإصابة. 
 
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يفيد عن انخفاض نسبة الالتحاق بألوية الاحتياط التي تقاتل الآن، بما فيها تلك المتواجدة في جنوب لبنان. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيعيد القوات من لبنان للحدود إذا جرى التوصل لاتفاق
lebanon 24
10/11/2024 20:34:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الخطط العسكرية المصادق عليها تتضمن الوصول لمناطق جديدة في لبنان
lebanon 24
10/11/2024 20:34:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إجماع إسرائيلي أميركي على أن الإنجاز في جبهة لبنان وصل حده الأقصى ويجب استغلاله سياسيا
lebanon 24
10/11/2024 20:34:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إجماع بين واشنطن وتل أبيب على أن الإنجاز العسكري في لبنان وصل إلى أقصى حد
lebanon 24
10/11/2024 20:34:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:11 | 2024-11-10
13:00 | 2024-11-10
12:46 | 2024-11-10
12:38 | 2024-11-10
12:26 | 2024-11-10
12:20 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24