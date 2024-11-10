بسبب الحرب.. أزمة داخل الجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى الجنود وينقصه الآلاف منهم بسبب مقتلهم أو تعرضهم للإصابة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يفيد عن انخفاض نسبة الالتحاق بألوية الاحتياط التي تقاتل الآن، بما فيها تلك المتواجدة في جنوب لبنان.