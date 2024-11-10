3 مكالمات بين نتنياهو وترامب بعد الانتخابات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 3 مرات، منذ فوز الأخير بالسباق الرئاسي.وأكد نتنياهو في بيان مصور، أنه وترامب يتفقان بشأن "التهديد الإيراني".وقال إن المحادثات "كانت تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة. نحن نتفق بشأن التهديد الإيراني في جميع مكوناته والخطر الذي يشكله. كما نرى الفرص العظيمة أمام إسرائيل في توسيع السلام وفي مجالات أخرى".ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي المحادثات التي أجراها بأنها "جيدة ومهمة للغاية".وقال بيان إسرائيلي إن المباحثات بين نتنياهو وترامب "تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".(سكاي نيوز)