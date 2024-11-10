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معلومات حساسة سُرّبت لحماس و"حزب الله".. هذا ما كشفه مكتب نتنياهو

Lebanon 24
10-11-2024 | 12:26
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أفادت صحيفة يسرائيل هيوم نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن المكتب يتعرض "لهجوم شرس وحملة منظمة" تستهدف القيادة الإسرائيلية.
 
وذكر مكتب نتنياهو أن هناك تسريبات خطيرة وصلت إلى حماس وحزب الله، تشمل نصوصًا من اجتماعات حساسة لفريق التفاوض الإسرائيلي، دون أن يُفتح أي تحقيق رسمي في القضية.
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