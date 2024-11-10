أفادت صحيفة يسرائيل هيوم نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن المكتب يتعرض "لهجوم شرس وحملة منظمة" تستهدف القيادة الإسرائيلية.

Advertisement

وذكر مكتب نتنياهو أن هناك تسريبات خطيرة وصلت إلى حماس وحزب الله، تشمل نصوصًا من اجتماعات حساسة لفريق التفاوض الإسرائيلي، دون أن يُفتح أي تحقيق رسمي في القضية.