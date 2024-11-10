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عربي-دولي

واشنطن: حماس وليست إسرائيل من يعرقل وقف إطلاق النار

Lebanon 24
10-11-2024 | 12:46
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اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان حركة حماس، بعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت شبكة "سي بي إس" عن سوليفان قوله، إن حماس هي المسؤولة عن عرقلة المفاوضات، لا إسرائيل.
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وأضاف: "الولايات المتحدة ستجري تقييما عن مدى التقدم الذي أحرزته إسرائيل بخصوص رسالة كتبها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الشهر الماضي، لتحسين الوضع الإنساني في غزة".
(سكاي نيوز)
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