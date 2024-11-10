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عربي-دولي

أميركا: حماس هي من يعرقل التوصل إلى وقف للنار في غزة

Lebanon 24
10-11-2024 | 14:11
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الأحد إن حركة حماس هي التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وليس إسرائيل.

وأضاف سوليفان على شبكة "سي. بي. إس" أن الولايات المتحدة ستجري تقييماً عن مدى التقدم الذي أحرزته إسرائيل تجاه تحسين الوضع الإنساني في غزة.
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وأبلغت إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل في رسالة بتاريخ 13 تشرين الاول وقّعها وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بأن عليها اتخاذ خطوات في غضون 30 يوماً بشأن سلسلة من التدابير، وإلا خاطرت بفرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لها.
وقال سوليفان لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي. بي. إس": "سنصدر أحكامنا هذا الأسبوع بخصوص نوع التقدم الذي أحرزوه. وبعد ذلك، سيصدر الوزيران أوستن وبلينكن والرئيس أحكاماً بشأن ما نفعله رداً على ذلك، ولن أستبق الأمر".

ومن المقرر أن ينقضي الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة بعد أيام فقط من تصريح خبراء الأمن الغذائي العالمي بأن هناك "احتمالاً قوياً بأن المجاعة وشيكة في مناطق" شمال غزة بينما تواصل إسرائيل هجومها العسكري على عناصر حماس هناك.

وبدأت إسرائيل هجومها العسكري الواسع في شمال غزة الشهر الماضي. وقالت الولايات المتحدة إنها تراقب الوضع للتأكد من أن تصرفات إسرائيل على الأرض تظهر أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس لديها "سياسة تجويع" في الشمال.
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