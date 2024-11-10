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عربي-دولي

اتصال بين بزشكيان وبن سلمان.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
10-11-2024 | 14:44
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أعلن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أنه لم يتمكن من قبول دعوة ملك السعودية لحضور الاجتماع الخاص لمنظمة رؤساء الدول الإسلامية بسبب تراكم المهام التنفيذية.

وأكد بزشكيان في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "نائبه الأول سيشارك في هذا الاجتماع، ولا يشك بأن هذا الاجتماع، بتدبير من سموه، سيسفر عن نتائج فعالة وملموسة في وقف جرائم الكيان الصهيوني والحرب وسفك الدماء في غزة ولبنان".
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وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات بين إيران والسعودية مزيداً من التعمق والتوسع في جميع المجالات، نظراً لإرادة قادة البلدين.

بدوره، قال ولي العهد السعودي: "نحن نتفهم ظروفكم تماماً ونتمنى لإخواننا في إيران النجاح"، مضيفاً أن العلاقات بين إيران والسعودية تمر بمرحلة تاريخية حاسمة، ويأمل أن تصل إلى أعلى المستويات في جميع المجالات. 

وتابع: "نعتبر فرصة حضور نائبكم الأول في الرياض قيمة، وسنجري معه محادثات في هذا الصدد".
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