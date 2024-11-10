Advertisement

عربي-دولي

انفجارات تهز محيط حقل العمر النفطي في سوريا

Lebanon 24
10-11-2024 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1276317-638668773931028537.png
Doc-P-1276317-638668773931028537.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادن وسائل إعلام سورية عن سماع دوي انفجارات بريف دير الزور الشرقي حيث تتواجد القوات الأميركية.

وأشارت إلى أن أصوات الانفجارات قادمة من جهة حقل العمر النفطي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الميادين: استهداف صاروخي لمركز القيادة الأميركية في القرية الخضراء ضمن قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور
lebanon 24
11/11/2024 02:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: انفجارات عنيفة يرجح أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية على ريف حلب الشرقي في سوريا
lebanon 24
11/11/2024 02:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فصائل عراقية: دوي انفجارات في قاعدة التنف التي تضم قوات أميركية في سوريا قرب حدود العراق
lebanon 24
11/11/2024 02:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجارات في مدينة دير الزور شرقي سوريا
lebanon 24
11/11/2024 02:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24

انفجارات

العمر

النفطي

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2024-11-10
17:20 | 2024-11-10
16:53 | 2024-11-10
16:30 | 2024-11-10
16:23 | 2024-11-10
16:00 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24