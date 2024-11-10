انفجارات تهز محيط حقل العمر النفطي في سوريا

أفادن وسائل إعلام سورية عن سماع دوي انفجارات بريف دير الزور الشرقي حيث تتواجد القوات الأميركية.



وأشارت إلى أن أصوات الانفجارات قادمة من جهة حقل العمر النفطي. (روسيا اليوم)



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