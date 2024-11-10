في أمستردام.. توقيف 100 متظاهر مؤيّد لفلسطين

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أفادت وسائل إعلام هولندية بأن شرطة أمستردام قامت بتوقيف نحو 100 شخص من المشاركين في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في وسط المدينة.وتشير وسائل الإعلام إلى أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة دام بوسط أمستردام رغم الحظر المفروض تشريعيا على إجراء أي فعاليات جماهيرية في هذه العطلة الأسبوعية، ورفضوا دعوات الشرطة لمغادرة الساحة.وبدأت الشرطة بتوقيف المشاركين في المظاهرة مع تعزيز الحضور الأمني حول الساحة المذكورة.ولم تحدد الشرطة عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم، فيما تشير وسائل الإعلام إلى أنه بلغ نحو 100 شخص. (روسيا اليوم)