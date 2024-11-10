اعتقال متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين في أمستردام

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ألقت الشرطة الهولندية القبض على 100 متظاهراً مؤيداً للفلسطينيين يوم الأحد بعد تحدّيهم لحظر على التظاهر في أمستردام.وتجمّع المئات من المتظاهرين في ساحة دام بالعاصمة وهتفوا "الحرية لفلسطين" و"أمستردام تقول لا للإبادة الجماعية" في إشارة إلى حرب غزة.وبعد تصديق محكمة محلية على الحظر الذي فرضته سلطات المدينة، تدخّلت الشرطة وأمرت المحتجّين بالمغادرة وألقت القبض على أكثر من 100 منهم.وقالت الشرطة إنها أبعدت 340 شخصاً عن منطقة الاحتجاج عن طريق وضعهم على متن حافلات وإنزالهم عند مشارف المدينة.وتم نقل متظاهر واحد إلى سيارة إسعاف وهو ينزف.ومددت السلطات الحظر الساري منذ يوم الجمعة ليستمر أربعة أيام أخرى تنتهي الخميس.