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أطلق من اليمن.. إسرائيل تعترض صاروخا باليستيا

Lebanon 24
10-11-2024 | 23:42
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق بمنطقة بيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ. (العربية)


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صاروخ

اسرائيل

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