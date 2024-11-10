أطلق من اليمن.. إسرائيل تعترض صاروخا باليستيا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق بمنطقة بيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ. (العربية)







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