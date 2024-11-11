إسرائيل تعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن.. فوق الاردن

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اعترضت القوات الإسرائيلية، الاثنين، صاروخا باليستيا أطلق من اليمن بواسطة منظومة "حيتس" فوق الأراضي الأردنية، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.واندلعت حرائق في منطقة بيت شميش ويتم فحص إذا كانت ناتجة سقوط شظايا الاعتراض، وذلك بالتزامن مع رصد عدة مسيرات قادمة من الجهة الشرقية، وفقا لما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.ودوت صافرات الإنذار في منطقة بيت شميش القريبة من القدس والمناطق المجاورة لها، وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن الصاروخ تم اعتراضه قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن تفعيل صافرات الإنذار جاء وفقا للسياسة المتبعة.ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأردني بهذا الشأن.وأفاد جهاز الإطفاء عن اندلاع حرائق في منطقة بيت شميش، ويجري التحقق مما إذا كانت ناجمة عن سقوط شظايا.وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد أربع طائرات مسيرة قادمة من الشرق خلال الليل، حيث تمكنت اثنتان منها من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، فيما تم إسقاط الأخريين قبل دخولهما.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء هذه الأحداث.وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل موالية لإيران، الإثنين، مسؤوليتها عن شنّ أربعة هجمات بمسيّرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها.وأصدرت الفصائل أربعة بيانات بين الساعة 03,00 و05,30 ت غ أكدت فيها إطلاق طائرات مسيّرة نحو أهداف "حيوية" لم تحدّدها، اثنان منها في شمال إسرائيل واثنان في جنوبها.