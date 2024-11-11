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عربي-دولي
طلاب جامعة كولومبيا ينظمون احتجاجاً مضاداً لـ"يوم المحاربين القدامى"
Lebanon 24
11-11-2024
|
02:11
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يخطط نشطاء جامعة كولومبيا لتنظيم احتجاج بمناسبة يوم المحاربين القدامى، وقال المنظمون إنهم يريدون استعادة المناسبة من "آلة الحرب الإسرائيلية الأميركية" باسم الفلسطينيين الشهداء.
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن مجموعة Apartheid Divest تقوم بتوزيع منشورات لهذا الحدث المقرر إجراؤه اليوم الاثنين في الحرم الجامعي الرئيسي في Morningside Heights.
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وجاء في المنشور: "يوم المحاربين القدامى هو يوم عطلة أميركي لتكريم الوطنية وحب الوطن وتضحيات المحاربين القدامى. نحن نرفض هذا العيد ونرفض الاحتفال به"، مضيفا: "لا ينبغي تكريم آلة الحرب الأميركية بسبب الفظائع التي أطلقت على الآخرين.. بدلا من ذلك، سنحتفل بيوم الشهداء تكريما لأولئك الذين استشهدوا على يد آلة الحرب الإسرائيلية الأميركية. يوم تكريم للوطنية وحب الوطن وتضحيات هؤلاء الشهداء".
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