Advertisement

عربي-دولي

قبل نهاية العام.. معاهدة دفاعية بين أميركا والسعودية

Lebanon 24
11-11-2024 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1276451-638669149123238305.jpg
Doc-P-1276451-638669149123238305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة والسعودية تعملان على إتمام معاهدة دفاعية قبل نهاية العام.

وأشارت المصادر إلى أن "المعاهدة الدفاعية السعودية الأميركية ستشكل الإطار العام لمجموعة أوسع من الترتيبات تشمل لبنان وغزة".
Advertisement

وأوضحت مصادر أن "واشنطن تعمل على تمرير الاتفاق الدفاعي مع السعودية في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام لتأمين 60 صوتا في مجلس الشيوخ".

وأضاف: "هناك مخاوف أميركية من أن تأجيل الاتفاق لبعد تولي ترامب قد يؤدي لعدم تصويت الديمقراطيين لصالحه في مجلس الشيوخ وعدم تأمين الـ60 صوتا".

تقرير وول ستريت جورنال
ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا في حزيران 2024 كشفت فيه تفاصيل اللمسات النهائية على الاتفاقية الدفاعية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى لصياغة اتفاقية تلتزم واشنطن بموجبها بالمساعدة في الدفاع عن المملكة في إطار صفقة تهدف إلى دفع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وإسرائيل.

والاتفاق المحتمل، الذي ظل محل مراسلات على نطاق واسع بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين آخرين لأسابيع، يأتي ضمن حزمة أوسع ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم إن مسودة المعاهدة صيغت على غرار الاتفاقية الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان.

وذكرت الصحيفة، أن مسودة المعاهدة تنص على منح واشنطن إمكانية استخدام الأراضي السعودية والمجال الجوي للمملكة من أجل حماية المصالح الأميركية وشركائها في المنطقة مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية في حالة تعرضها لهجوم. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2024-11-11
06:44 | 2024-11-11
07:03 | 2024-11-11
07:02 | 2024-11-11
07:00 | 2024-11-11
06:56 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24