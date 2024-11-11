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الدفاع المدني بغزة: من يتعرض لإصابة يُستشهد لصعوبة إنقاذه

Lebanon 24
11-11-2024 | 03:45
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كشف جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، الاثنين، أن "جيش إسرائيل يقصف المنازل بشمال القطاع على رؤوس الفلسطينيين، ومن يُستهدف ويتعرض لإصابة يُستشهد لصعوبة إنقاذه"، في ظل الإبادة والتطهير العرقي المستمر منذ أكثر من عام على القطاع.
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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان: "الجيش الإسرائيلي يقصف المنازل بشمال القطاع على رؤوس الفلسطينيين، ومن يُستهدف يُستشهد لصعوبة إنقاذه".
وشدد بصل أن "عمليات انتشال السكان من تحت الأنقاض تواجه صعوبات كبيرة". (الأناضول)
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